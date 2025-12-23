Tredicenne adescata sul web polizia denuncia cinque uomini

La polizia ha denunciato cinque uomini per aver adescato una tredicenne online, coinvolgendola in conversazioni a contenuto sessuale e condividendo materiale esplicito. L’indagine ha evidenziato i rischi della rete e l’importanza di vigilare sui minori in ambito digitale, al fine di tutelare la loro sicurezza e protezione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.