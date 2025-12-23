Tredicenne adescata sul web polizia denuncia cinque uomini
La polizia ha denunciato cinque uomini per aver adescato una tredicenne online, coinvolgendola in conversazioni a contenuto sessuale e condividendo materiale esplicito. L’indagine ha evidenziato i rischi della rete e l’importanza di vigilare sui minori in ambito digitale, al fine di tutelare la loro sicurezza e protezione.
La polizia ha denunciato cinque uomini per aver adescato una tredicenne sul web, instaurando con lei conversazioni a sfondo sessuale e condividendo materiale esplicito. Gli indagati sono residenti a Vercelli, Bologna, Bari e in due località della Sicilia. Gli agenti hanno perquisito le rispettive. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
