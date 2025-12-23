Tredicenne adescata sul web | la polizia denuncia 5 uomini due in Sicilia

La Polizia ha denunciato cinque uomini, due dei quali in Sicilia, per aver adescato una ragazza di 13 anni tramite internet. La giovane, spesso isolata e immersa nel suo smartphone, aveva attirato l’attenzione delle autorità che hanno avviato le indagini. Questo caso evidenzia l’importanza di tutelare i minori online e di sensibilizzare genitori e ragazzi sui rischi presenti nel mondo digitale.

L'avevano vista scostante, a tratti assente, spesso rinchiusa nella sua stanza a smanettare con lo smartphone come se fuori niente la interessasse. Un comportamento che, a 13 anni, non può non preoccupare i genitori soprattutto perché non era il suo, solitamente solare e scanzonato. Una situazione che li ha indotti a tenere gli occhi bene aperti sui comportamenti della figlia. E in breve tempo.

