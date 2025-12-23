Travolto dal muletto nel piazziale dell' azienda i funerali di Nicola Garofalo
Oggi, 23 dicembre 2025, si svolgono i funerali di Nicola Garofalo, operaio di 63 anni di Casapesenna, deceduto il 15 dicembre dopo essere stato investito da un muletto nel piazzale del cantiere Ecoballe a Giugliano in Campania. L'evento rappresenta un momento di commozione per la comunità locale, che ricorda un lavoratore scomparso tragicamente sul luogo di lavoro.
Si terranno oggi 23 dicembre 2025 i funerali di Nicola Garofalo, operaio 63enne di Casapesenna travolto da un muletto nel piazziale del cantiere del sito di stoccaggio Ecoballe in località Masseria del Re a Giugliano in Campania, lo scorso 15 dicembre. La salma proveniente dall’ospedale San. 🔗 Leggi su Casertanews.it
