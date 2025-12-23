Trasporto sanitario d' urgenza in aereo per un 12enne da Capodichino a Malpensa

Servizio di trasporto sanitario d'urgenza in aereo per un 12enne, da Capodichino a Malpensa. L'intervento è stato realizzato con un velivolo G650 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, garantendo un trasferimento rapido e sicuro. Questa operazione evidenzia l'efficienza e la prontezza delle strutture di emergenza italiane nel garantire assistenza tempestiva ai pazienti più giovani.

