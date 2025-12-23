Trasporti sanità e fondi Ue | il bilancio dell' Umbria punta su welfare e investimenti

L'Umbria ha approvato il Bilancio 2026-2028, con particolare attenzione a trasporti, sanità, welfare e fondi europei. La maggioranza ha confermato il documento, respingendo gli emendamenti presentati dall'opposizione. Questa scelta mira a sostenere gli investimenti strategici per lo sviluppo regionale, garantendo servizi essenziali e una crescita equilibrata nel prossimo triennio.

Umbria, via libera della maggioranza al Bilancio 2026-2028. Bocciati tutti gli emendamenti dell'opposizione.L'assemblea legislativa approva la Legge di stabilità regionale e il Bilancio triennale con i voti di Pd, M5S, AVS e Ud-Pp. Respinti 10 emendamenti di FdI, Lega, FI e Tp-Uc. Accolti due.

