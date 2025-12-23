Trasportava 20 chili di hashish | dal carcere ai domiciliari con braccialetto elettronico
A Lecce, il 22enne Lucas Maciel Braz è stato trasferito agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, dopo essere stato arrestato due settimane fa con 20 chilogrammi di hashish nel bagagliaio dell’auto. La decisione segue le procedure previste per il suo caso, che ha attirato l’attenzione delle autorità.
LECCEBRINDISI - Ha ottenuto i domiciliari col braccialetto elettronico Lucas Maciel Braz, il 22enne leccese arrestato due settimane fa, quando fu trovato con 20 chilogrammi di hashish nel bagagliaio dell'autovettura sulla quale viaggiava. Lo ha deciso oggi la giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
