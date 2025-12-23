Trapani Liberty Lines dissequestrata | restituita l’autonomia operativa

Il Tribunale del Riesame di Trapani ha disposto il dissequestro del complesso aziendale di Liberty Lines, ripristinando così l’autonomia operativa della compagnia di navigazione. La decisione segue la riduzione delle misure restrittive legate a un’inchiesta della Guardia di Finanza, che aveva coinvolto l’azienda per presunte irregolarità. La restituzione delle attività permette a Liberty Lines di riprendere regolarmente le proprie operazioni.

Il Tribunale del Riesame di Trapan i ha disposto il dissequestro del complesso aziendale della compagnia di navigazione Liberty Lines coinvolta nella maxi-inchiesta della guardia di finanza, per diverse presunte irregolarità. La posizione della società era stata al centro di una udienza che si è tenuta la scorsa settimana. Il 3 dicembre il gip Corleo aveva convalidato il sequestro preventivo, disposto.

