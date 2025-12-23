Tranvia Togliatti iniziata la posa dei binari Patané | Porterà 42mila passeggeri al giorno

Sono iniziati i lavori di posa dei binari della tranvia Togliatti, nel tratto a cavallo tra la A24 e la ferrovia. Ad annunciarlo è l’assessore ai Trasporti del Comune di Roma, Eugenio Patané, che parla di un “momento storico”.Via alla posa dei binariSi tratta, secondo Patané di una “fase dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: "La tranvia Termini Vaticano Aurelio si farà", parola di Eugenio Patanè

Leggi anche: T2, posa dei binari in via Crocefisso a Bergamo. Stop al traffico fino al 24 ottobre

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma: iniziati i lavori di posa dei binari per la tranvia Togliatti - (FERPRESS) – Roma, 23 DIC – “Un momento storico: sono stati avviati i lavori di posa dei binari della tranvia Togliatti, nel tratto a cavallo tra la A24 e la ferrovia”. ferpress.it