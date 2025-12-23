Transizione gender stesso messaggio da Terragni e Concia | il tema non è ideologico serve consapevolezza

La discussione sulla transizione di genere nei bambini sta attirando nuovamente l’attenzione, dopo la pronuncia del tribunale di La Spezia che ha disposto la rettifica dell’atto di nascita di un ragazzo di 13 anni. Tuttavia, secondo le parole di Terragni e Concia, si tratta di un tema che va affrontato con consapevolezza e non come questione ideologica, privilegiando il rispetto e la comprensione delle esigenze dei minori coinvolti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.