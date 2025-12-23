Transizione gender stesso messaggio da Terragni e Concia | il tema non è ideologico serve consapevolezza
La discussione sulla transizione di genere nei bambini sta attirando nuovamente l’attenzione, dopo la pronuncia del tribunale di La Spezia che ha disposto la rettifica dell’atto di nascita di un ragazzo di 13 anni. Tuttavia, secondo le parole di Terragni e Concia, si tratta di un tema che va affrontato con consapevolezza e non come questione ideologica, privilegiando il rispetto e la comprensione delle esigenze dei minori coinvolti.
Il tema della transizione gender in bambini è recentemente tornato al centro dell’attenzione pubblica dopo la decisione del tribunale di La Spezia di disporre la rettifica di un atto di nascita di un bambino di 13 anni, attribuendo un diverso sesso anagrafico. Si tratta del più giovane in Italia ad aver concluso il percorso di transizione di genere, da femminile a maschile. Il tutto mentre nelle aule parlamentari si discute del disegno di legge che mira a regolamentare in modo più stringente i trattamenti per la disforia di genere in età evolutiva. Terragni: il consenso è comprensione e nell’infanzia non c’è. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
