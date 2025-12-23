Tram caso Manelli in Consiglio Manzoni | Il progetto non è a rischio

Il tram non è ancora partito, ma la battaglia politica viaggia già a velocità massima. Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale, il futuro della mobilità cittadina è tornato al centro della scena e di un botta e risposta tra il consigliere leghista Fabio Rolfi e il vicesindaco Federico Manzoni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Brescia, schiarita sul futuro dei cantieri del tram T2: nella crisi Manelli, il salvataggio arriva da Ravenna; In Loggia l’ultimo Consiglio comunale del 2025: dai conti pubblici al Dup.

