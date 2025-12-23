Tragedia nel biathlon muore a 27 anni il norvegese Sivert Guttorm Bakken | il malore in hotel e l’ultima gara due giorni fa
Il mondo del biathlon piange la scomparsa di Sivert Guttorm Bakken, atleta norvegese di 27 anni, deceduto improvvisamente in Trentino. Bakken, vincitore della Coppa del Mondo 2022 nella mass start, aveva partecipato alla sua ultima gara due giorni prima. La notizia del suo decesso, avvenuto a causa di un malore in hotel, ha suscitato grande cordoglio tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
Lutto nel mondo del biathlon: Sivert Guttorm Bakken, atleta della nazionale norvegese e vincitore della Coppa del mondo 2022 nella mass start, è morto improvvisamente in Trentino, dove si trovava in ritiro con la squadra. Il biatleta aveva 27 anni. Bakken era a Passo Lavazè, in Val di Fiemme, impegnato nella preparazione in vista dei Giochi olimpici di Milano-Cortina. È stato trovato senza vita nella camera dell’albergo in cui alloggiava. Secondo quanto riferito, il decesso sarebbe stato causato da un malore, ma le cause precise non sono ancora state accertate. L’ultima gara due giorni fa. Solo due giorni fa l’atleta era regolarmente in gara. 🔗 Leggi su Open.online
