Tragedia in Val Venosta morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina | cosa è successo

Un tragico incidente si è verificato a Curon, in Val Venosta, dove un bambino di 4 anni è caduto nella piscina comunale lo scorso lunedì 15 dicembre. Nonostante i soccorsi, il bambino non è sopravvissuto. La comunità e le autorità sono profonde nel cordoglio e nell’indagare sulle circostanze di quanto accaduto.

Non ce l'ha fatta il bimbo di 4 anni che lo scorso lunedì 15 dicembre è caduto nella piscina comunale di Curon in val Venosta, restando sommerso. Purtroppo, malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi e dei medici, il piccolo è deceduto nella giornata di oggi. Stando a quanto si apprende, la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo di indagine in merito all'incidente. Secondo le informazioni trasmesse sino ad ora, il terribile fatto si è verificato lunedì pomeriggio, nella nuova piscina comunale. Il piccolo è improvvisamente caduto, finendo sott'acqua. In un secondo momento è stato rinvenuto privo di sensi sul fondo di una delle vasche.

Bambino di 4 anni morto dopo una settimana di agonia: era caduto nella piscina comunale appena inaugurata - Speranze finite: è morto il bambino di quattro anni vittima di un incidente nella piscina comunale di Curon in val Venosta. msn.com

BAMBINO Tragedia in Val Venosta: muore un bambino di 10 anni durante un gioco - Un ragazzino di 10 anni è morto venerdì pomeriggio dopo essere precipitato da una parete di roccia durante un gioco con un amico ... statoquotidiano.it

, à Un gioco, un passo appena fuori dal sentiero, e in un istante la montagna si è trasformata in tragedia. A Laudes, piccola frazione di Malles Venosta, il silenzio ha preso il posto delle parole: l - facebook.com facebook

Tragedia a Laudes,in val Venosta,in Alto Adige:un ragazzino di 11 anni ha perso la vita ieri sera durante un gioco. Il bambino e un amico hanno deciso di scalare una parete di roccia nel vicino bosco. Durante l'arrampicata uno dei 2 è scivolato per alcuni metri x.com

