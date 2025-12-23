Tragedia in strada Esce dal supermercato si accascia a terra e muore

Questa mattina a Fiuggi, nel centro urbano, si è verificata una tragedia: una persona è uscita dal supermercato e, improvvisamente, si è accasciata a terra, perdendo la vita. L’evento si è svolto intorno alle 10 e ha sconvolto la comunità locale. Le autorità sono intervenute per gli accertamenti e le indagini sono in corso per chiarire le cause di quanto accaduto.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.