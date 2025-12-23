Tragedia in strada Esce dal supermercato si accascia a terra e muore
Questa mattina a Fiuggi, nel centro urbano, si è verificata una tragedia: una persona è uscita dal supermercato e, improvvisamente, si è accasciata a terra, perdendo la vita. L’evento si è svolto intorno alle 10 e ha sconvolto la comunità locale. Le autorità sono intervenute per gli accertamenti e le indagini sono in corso per chiarire le cause di quanto accaduto.
Tragedia questa mattina verso le 1o in pieno centro urbano a Fiuggi, nel nord della provincia di Frosinone. Un uomo di una settantina di anni mentre percorreva Via Prenestina in zona Capo i Prati nella parte bassa della città di Fiuggi si è improvvisamente accasciato a terra privo si sensi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
