Tragedia ferroviaria in Italia corpo sui binari Circolazione sospesa cosa è successo

Nella giornata odierna, sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, la circolazione è stata temporaneamente sospesa a causa del ritrovamento di un corpo sui binari a Mogliano Veneto, Treviso. Si stanno svolgendo le operazioni di verifica e soccorso, con conseguente impatto sul servizio ferroviario. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità investigano sulle cause dell’accaduto.

Il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Trieste è stato improvvisamente sospeso a seguito del ritrovamento di una persona deceduta nei pressi dei binari a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. La circolazione è stata interrotta per consentire l'intervento dell'autorità giudiziaria, chiamata a svolgere gli accertamenti previsti in casi di questo tipo. L'episodio ha avuto immediate ripercussioni sulla mobilità ferroviaria, coinvolgendo sia i treni ad Alta Velocità sia i convogli regionali. Secondo le informazioni diffuse dal sistema di aggiornamento di Trenitalia, tra i treni interessati figura anche un collegamento ad Alta Velocità di lunga percorrenza.

