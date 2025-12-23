Tragedia a Los Angeles | muore in un incidente stradale il creatore di Call of Duty

Un grave incidente stradale a Los Angeles ha causato la morte di Vince Zampella, noto sviluppatore e co-creatore della serie Call of Duty. L’incidente, avvenuto con una Ferrari, ha portato alla tragica perdita di una figura importante nel mondo dei videogiochi. Restate aggiornati su questa vicenda seguendo le notizie di DayItalianews.

Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Vince Zampella, celebre sviluppatore di videogiochi e co-creatore della saga Call of Duty. Il 55enne è morto a Los Angeles dopo che la Ferrari su cui viaggiava è uscita di strada all'uscita di una galleria, finendo contro una barriera di cemento e prendendo fuoco dopo l'impatto. Twórca serii Call of Duty i Battlefield 6 zgin?? w wypadku samochodowym – Vince Zampella straci? panowanie nad swoim Ferrari podczas wyjazdu z tunelu, uderzy? w barier?, a pojazd stan?? w p?omieniach; Zampella, który prowadzi? auto, zgin?? na miejscu, natomiast pasa?er w wyniku.

Addio Vince Zampella un eroe moderno di Resilienza all'industria Videoludica corrotta

