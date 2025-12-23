Tragedia a Curon in Val Venosta | muore bimbo di quattro anni dopo l’incidente in piscina

Un bambino di quattro anni è deceduto all’ospedale di Bolzano dopo aver subito un incidente nella piscina comunale di Curon in Val Venosta. L’incidente si è verificato lunedì scorso e, dopo giorni di tentativi di salvargli la vita, il bambino non è riuscito a superare le conseguenze dell’incidente. La comunità e le autorità sono in stato di lutto, mentre si attende un’indagine sulle cause dell’accaduto.

Decesso all'ospedale dopo giorni di lotta. Non ce l'ha fatta il bambino di quattro anni che lunedì scorso era finito sott'acqua nella nuova piscina comunale di Curon Venosta, in Val Venosta, in provincia di Bolzano. Il piccolo è morto all' Ospedale San Maurizio, dove era ricoverato in condizioni gravissime e aveva lottato tra la vita e la morte per diversi giorni. L'incidente si era verificato all'interno dell'impianto "Curunes", inaugurato solo poche settimane fa. Il dramma in piscina e i soccorsi. Secondo quanto ricostruito, il bambino era finito sott'acqua nella vasca ed è stato recuperato e rianimato sul posto.

