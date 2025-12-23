Si approfondisce il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Ceccano, lungo la SS 637 in località Colle Leo. Dopo il decesso di due persone, si aggiunge la perdita di Alessandro, 18 anni. La tragedia porta il numero delle vittime a tre, evidenziando la gravità dell’accaduto e la necessità di riflettere sulla sicurezza stradale nella zona.

Si aggrava il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo la SS 637, in località Colle Leo, nel territorio di Ceccano. È morto anche il terzo giovane rimasto gravemente ferito nello schianto: le vittime diventano così tre, in un episodio che ha colpito profondamente la Ciociaria. La terza vittima: morto Alessandro Di Rita, 18 anni. A perdere la vita è stato Alessandro Di Rita, 18 anni, di Vallecorsa, studente dell' IIS Volta. Viaggiava con amici e compagni di scuola a bordo di una Fiat Punto. Trasferito d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in condizioni disperate, non ce l'ha fatta nonostante i tentativi dei medici.

© Dayitalianews.com - Tragedia a Ceccano sale a tre il numero delle vittime: non ce l’ha fatta Alessandro. Aveva 18 anni

