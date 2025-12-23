Traffico Roma del 23-12-2025 ore 20 | 30

Attualmente, il traffico a Roma risulta ancora intenso, con code e rallentamenti su diverse arterie principali come l'autosole, il Raccordo Anulare e la tangenziale. Sono segnalati incidenti e congestioni in varie zone, tra cui San Cesareo, via Tiburtina e via Aurelia. Anche i mezzi pubblici presentano variazioni orarie in occasione delle festività natalizie. Per aggiornamenti dettagliati, si consiglia di consultare il sito ufficiale Roma.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso le porte della capitale sull'autosole coda Prati 3 Guidonia Montecelio da Anagni in direzione di Napoli incolonnamenti anche in uscita dalla capitale di un amazzone sud da San Cesareo all'auto sole è sul Raccordo Anulare code Prato in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e doppia attenzione all'interno della galleria Appia e anche un incidente code a tratti poi in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Appia e rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio al Raccordo Anulare spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni elementi e coda in carreggiata opposta sulla tangenziale da Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi incidente su via Tiburtina rallentamenti e code all'altezza di piazza di Santa Maria del Soccorso nelle due direzioni incidente anche su via Aurelia nei pressi di via di Acquafredda con rallentamenti in direzione ma è per un altro incidente possibili chiusure e deviazioni su via Fonteiana in prossimità di via Innocenzo decimo Per quanto riguarda i trasporti domani giorno di vigilia bus tram e metro si fermano alle 21 regolari bus notturni il giorno di Natale trasporti in servizio dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 la termini-centocelle sarà invece in servizio fino alle 13 e nel pomeriggio si potrà utilizzare la linea bus e 105 venerdì 26 dicembre Santo Stefano normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico con le m attive fino alle 1:30 di notte per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

