Traffico Roma del 23-12-2025 ore 19 | 30

Il traffico a Roma il 23 dicembre 2025 alle ore 19:30 presenta ancora congestioni significative. Le principali arterie, tra cui l'autostrada e il Raccordo Anulare, registrano code e rallentamenti dovuti a incidenti e flussi intensi in uscita dalla città. Anche le strade interne e i collegamenti con il centro storico mostrano congestioni, mentre i trasporti pubblici adottano orari ridotti in vista delle festività. Si consiglia di pianificare con attenzione gli spostamenti.

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso le porte della capitale sull'autosole coda Prati 3 Guidonia Montecelio da Anagni in direzione di Napoli incolonnamenti anche in uscita dalla capitale di un amazzone sud da San Cesareo all'auto sole è sul Raccordo Anulare code Prato in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e doppia attenzione all'interno della galleria Appia e anche un incidente code a tratti poi in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Appia e rallentamenti e code in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio al Raccordo Anulare spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni elementi e coda in carreggiata opposta sulla tangenziale da Batteria Nomentana a via dei Campi Sportivi incidente su via Tiburtina rallentamenti e code all'altezza di piazza di Santa Maria del Soccorso nelle due direzioni incidente anche su via Aurelia nei pressi di via di Acquafredda con rallentamenti in direzione ma è per un altro incidente possibili chiusure e deviazioni su via Fonteiana in prossimità di via Innocenzo decimo Per quanto riguarda i trasporti domani giorno di vigilia bus tram e metro si fermano alle 21 regolari bus notturni il giorno di Natale trasporti in servizio dalle 830 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 la termini-centocelle sarà invece in servizio fino alle 13 e nel pomeriggio si potrà utilizzare la linea bus e 105 venerdì 26 dicembre Santo Stefano normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico con le m attive fino alle 1:30 di notte per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

