Il traffico a Roma al 23 dicembre 2025 alle 18:30 risulta particolarmente intenso. Lunghe code si registrano sull'autosole tra Guidonia Montecelio e Anagni in direzione di Napoli, con incolonnamenti anche sulla Raccordo Anulare e in varie arterie cittadine, tra cui via di Casal Boccone, via Casilina e la tangenziale. Si consiglia di consultare il sito ufficiale per aggiornamenti e alternative di percorso.

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale traffico intenso sull'autosole lunghe code tra Guidonia Montecelio e Anagni in direzione di Napoli incolonnamenti anche in uscita la capitale lungo la diramazione sud da San Cesareo alla Autosole sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra Trionfale Salaria tra Bufalotta e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina coda in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio al Raccordo Anulare incidente su via di Casal Boccone con rallentamenti e code all'altezza di via della Bufalotta stessa situazione su via Casilina nei pressi di via Grammichele più spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code pregiato apposta sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana & via dei Campi Sportivi ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-12-2025 ore 18:30

