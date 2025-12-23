Traffico Roma del 23-12-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico sostenuto raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata interna tra Trionfale Sara rientra Bufalotta e Casilina situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina incidente alle porte la capitale sull'autosole code tra il bivio per la 24 Roma Teramo e la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli al palazzo dello sport all'Eur prosegue la stagione dei concerti questa sera l'appuntamento è con Antonello Venditti Non si escludono rallentamenti e code in tutta la zona già dal tardo pomeriggio il palazzo dello sport è facilmente raggiungibile anche con il trasporto pubblico in particolare con la linea B della metropolitana prendo la fermata EUR palasport è ancora in tema di trasporti domani giorno di vigilia bus tram e metro si fermano alle 21 regolari i bus notturni il giorno di Natale servizio dalle 830 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 che termini-centocelle sarà invece in servizio fino alle 13 nel pomeriggio si potrà utilizzare la linea bus 105 venerdì 26 dicembre Santo Stefano normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico con le m attive fino alle 1:30 di notte https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

