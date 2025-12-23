Traffico Roma del 23-12-2025 ore 14 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità piano della mobilità delle feste domani vigilia di Natale l'intera rete del trasporto pubblico si fermerà alle 21 con le ultime corse dal capolinea per bus e tram e metro giovedì giorno di Natale bus tram e metro saranno in servizio dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 la ferrovia termini Centocelle sarà attiva fino alle 13 nella fascia pomeridiana si potrà utilizzare la linea bus 305 stasera e domani ZTL di centro e Tridente vietate autorizzati fino alle 20 giovedì giorno di Natale varchi spenti https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

