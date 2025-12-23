Traffico Roma del 23-12-2025 ore 11 | 30

Nel pomeriggio del 23 dicembre 2025 a Roma si registrano code sul Grande Raccordo Anulare tra la Flaminia e la Salaria, con traffico più fluido sulla carreggiata esterna da Laurentina a Napoli. Le zone a traffico limitato diurne nel centro e Tridente sono prolungate fino alle 20. Il trasporto pubblico opera con orari ridotti: metro, bus e tram fino alle 21.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico nella delle principali arterie cittadine sul grande raccordo anulare si segnalano Code in carreggiata interna tra la Flaminia e la Salaria è in carreggiata esterna l'allentamento di da Laurentina a Roma Napoli anche questa sera per il piano della mobilità di Natale le zone a traffico limitato diurne di centro e Tridente saranno prolungate alle 20 domani l'Inter per il trasporto pubblico cittadina si ferma alle 21 ultima partenza dal capolinea il 25 giovedì bus tram e metro sono in servizio dalle 8:30 alle 13 e dalle 16:30 alle 21 la termini-centocelle sarà attiva fino alle 13

