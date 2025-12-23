Il traffico a Roma alle 08:30 del 23 dicembre 2025 presenta alcune criticità. Si segnalano code allo svincolo di Fiano Romano sulla diramazione Roma Nord e rallentamenti tra Anagni e Ferentino sulla Roma Napoli a causa di incidenti. Inoltre, si registrano rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo e su via di Grottarossa. Si consiglia di prestare attenzione e consultare fonti ufficiali per aggiornamenti dettagliati sulle condizioni del traffico.

Luceverde Roma trovati code per incidente allo svincolo di Fiano Romano sulla diramazione Roma nord per chi proviene da Fiano Ed è diretto verso il raccordo anulare ancora difficoltà sulla Roma Napoli tra Anagni e Ferentino 7 km di coda per incidente in direzione Napoli il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso prudenza su via di Grottarossa Dov'è la polizia locale segnala un incidente in prossimità di via della crescenza circolazione nel complesso regolare sulle strade della capitale rallentamenti sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Laurentina è la diramazione per Napoli al quartiere Appio Pignatelli fino al 31 dicembre transito su carreggiata ridotta in via dell'Almone possibili rallentamenti nelle ore di maggior traffico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-12-2025 ore 08:30

