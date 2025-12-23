Alle prime luci dell'alba di oggi, 23 dicembre 2025, si registrano rallentamenti e code sulle principali vie di accesso a Roma. Traffico intenso si osserva sulla Flaminia, sulla Salaria, sulla A24 e sulla tangenziale est, con congestioni anche sul Raccordo Anulare e sulla Roma sud della A1. Lavori in corso in viale Etiopia e via Valnerina potrebbero determinare ulteriori criticità. Per aggiornamenti dettagliati, consultare il sito ufficiale Roma Traffico.

Luceverde Roma traffico poi sulle principali strade d'accesso a Roma in particolare si registrano rallentamenti e code sulla Flaminia dal raccordo anulare a via dei due punti e poi sulla Salaria dal raccordo alla tangenziale est si sta in coda anche sul percorso della A24 per Teramo da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e sulla tangenziale est rallentamenti e code dalla Salaria a via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico in entrata sul Raccordo Anulare sulla diramazione Roma sud della A1 da Torrenova Per quanto riguarda il raccordo anulare rallentamenti e code in carreggiata interna tra la e la via Appia attenzione in città lavori di potatura Fino al prossimo 24 dicembre in Viale Etiopia è lungo via Valnerina possibile la formazione di rallenta nelle ore di maggior traffico ma per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-12-2025 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 07-12-2025 ore 07:30

Leggi anche: Traffico Roma del 23-10-2025 ore 07:30

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni su chi può circolare: fasce orarie, deroghe e divieti; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 20 e 21 dicembre; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade; Maratona di Pisa 2025: domenica 21 dicembre modifiche alla viabilità e alla sosta in città e sul Litorale.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-12-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di un incidente in A1 il ... romadailynews.it

Traffico 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dicembre 2025: le previsioni di Natale - Situazione traffico del 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dicembre 2025 con le previsioni per il periodo di Natale sulle principali strade e autostrade ... sicurauto.it

Traffico Roma del 22-12-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare Dov'è ... romadailynews.it

Ad ogni festività Roma è sempre più bella, ma il traffico di più. Per il traffico non possiamo fare nulla ma alla tua auto ci pensa Renzo. Conta su di noi: 9 centri abilitati distribuiti in tutta la città. Prenoti online in pochi secondi e scegli la fascia oraria. - facebook.com facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com