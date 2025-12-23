Traffico Lazio del 23-12-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso su tratto Roma Napoli della 1 code a tratti tra il bivio per la 24 Roma Teramo ed Anagni in direzione di Napoli incolonnamenti anche in uscita dalla capitale lungo la diramazione di Roma sud da San Cesareo alla Autosole anche lungo il raccordo anulare di Roma Ci sono code in carreggiata interna tra Trionfale Salaria e tre a Bufalotta e Casilina stessa situazione che esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina coda traffico in uscita da Roma sul tratto Urbano della A24 roma-teramo da Portonaccio a Raccordo Anulare e proseguendo in direzione di Teramo code a tratti dalla barriera di Este fino a Tivoli è sempre per traffico Ci sono code su via Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina prorogati al 12 gennaio e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello e deviazioni sono possibili sulla provinciale 259 raccomandiamo le dovute attenzioni bene grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

