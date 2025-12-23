Traffico Lazio del 23-12-2025 ore 09 | 30

Il traffico nel Lazio alle 09:30 del 23 dicembre 2025 registra condizioni di tempo instabile, con allerta gialla per precipitazioni sparse, rovesci, temporali e vento forte, in particolare sui settori costieri. Si segnalano code tra Colleferro e Ceprano sulla A1 in direzione Napoli e sulla Raccordo Anulare tra via Laurentina e Napoli, con carreggiata ridotta e chiusure temporanee su alcune tratte. Si consiglia di prestare attenzione durante gli spostamenti.

luce verde Lazio nel trovate condizioni di tempo instabile sull'intera regione per le prossime 24 ore con allerta gialla per precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale e vento forte specie sui settori costieri code a tratti per traffico intenso sulla A1 roma-napoli tra Colleferro e Ceprano in direzione Napoli sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra via Laurentina il video per Napoli sul raccordo Viterbo Terni è ancora fino alle 18 di oggi transito su carreggiata ridotta tra Viterbo Nord Vitorchiano nelle due direzioni contestualmente chiuso lo svincolo di Bagnaia sia in entrata sia in uscita prorogati al 11 gennaio e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo le dovute attenzioni è tutto Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

