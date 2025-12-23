Traffico clacson e moccoli | la classifica Inrix | qui non si scherza | chi sgasa e chi resta fermo

Secondo la classifica Inrix, alcune aree tra Arezzo, Firenze e Prato si distinguono per i livelli di traffico e di rispetto delle norme stradali. Tra soste prolungate e manovre rumorose, emerge una realtà in cui la calma al volante risulta difficile da trovare. Un quadro che evidenzia le sfide quotidiane degli automobilisti in queste zone, dove il rispetto delle regole e la gestione del traffico sono elementi fondamentali per una mobilità più efficiente.

Arezzo, Firenze, Prato & dintorni – altro che Rinascimento: qui si pratica l'arte antica di stare fermi al semaforo. La Global Traffic Scorecard 2025 di Inrix – che mica guarda a spanne, ma macina una montagna di dati su oltre 900 città nel mondo – ha messo nero su bianco quello che ogni automobilista sa già a memoria: il traffico è una tassa invisibile, pagata in ore di vita buttate tra una coda e un rosario di clacson. Italia: il podio dell'ingorgo A livello nazionale vincono (si fa per dire): Roma: 76 ore l'anno perse, 17ª al mondo.. Milano: 67 ore, 24ª al mondo.. Brescia: 57 ore, 72ª al mondo.

