Traditori Putin la bomba dalla Germania | cosa sta succedendo

L’articolo analizza recenti sviluppi legati alle interrogazioni parlamentari in Germania, focalizzandosi su temi sensibili come infrastrutture, trasporti militari e sicurezza nazionale. Si esplora il possibile coinvolgimento di attori stranieri, in particolare l’interesse di intelligence russe, e il rischio di attività di spionaggio che potrebbero compromettere la stabilità e la sicurezza del Paese. Un approfondimento su un fenomeno che richiede attenzione e analisi accurata.

Un impiego considerato "anomalo" dello strumento delle interrogazioni parlamentari, una concentrazione su temi legati a infrastrutture sensibili, trasporti militari e sicurezza nazionale, e il sospetto che questo tipo di attività possa tradursi in un vantaggio per l'intelligence russa. È questo il quadro che emerge da una dettagliata inchiesta di Politico, che ha rilanciato il dibattito all'interno del parlamento federale tedesco e delle assemblee regionali, con particolare attenzione alla Turingia, uno dei principali bastioni elettorali di Alternativa per la Germania (AfD). Al centro delle polemiche si trova il deputato regionale Ringo Mühlmann, esponente dell'estrema destra e già agente di polizia, accusato dalle opposizioni di utilizzare il proprio incarico per sollecitare informazioni su difesa, movimenti di truppe e protezione contro i droni. Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia «prenderà con la forza» un altro territorio ucraino se Kiev e l'Europa non accetteranno di negoziare le proposte di pace avanzate da Washington. «Se la parte avversaria rifiuterà di impegnarsi in discussioni sostanzial

