Traditi da offerte e scadenze Mancano idee

Durante le festività, l’aumento dello spreco alimentare rappresenta un problema crescente, con conseguenze ambientali e sociali significative. Secondo Lucrezia Lamastra, professore associato in chimica agraria all’Università Cattolica, lo spreco si può quantificare nel 10% delle emissioni globali di gas serra e rappresenta un insulto alle oltre 800 milioni di persone che soffrono la fame. È fondamentale adottare comportamenti consapevoli per ridurre questo impatto.

"Durante le feste si spreca ancora di più, fino a dieci volte tanto". Per Lucrezia Lamastra, professore associato in chimica agraria dell'Università Cattolica, si tratta "di un insulto alle 800 milioni che soffrono la fame e un danno all'ambiente calcolabile nel 10% delle emissioni globali". Chi spreca di più e dove? "I single, che spesso consumano pranzo e cena fuori casa, lasciano scadere gli alimenti. Al contrario, i dati dicono che le famiglie numerose sono più attente. A livello geografico si spreca dove c'è più abbondanza. Durante le feste di Natale i consumi alimentari aumentano e cresce la percentuale di spreco".

