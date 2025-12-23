Tra Natale e Capodanno il Circumnavigando Festival si scatena con 12 spettacoli

Tra Natale e Capodanno, il Circumnavigando Festival torna con un ricco programma di 12 spettacoli, dal 26 al 31 dicembre. Organizzato da Sarabanda, l’evento offre un’ampia varietà di performance per tutte le età, con artisti provenienti da Francia, Spagna, Uruguay e Italia. Un’occasione per vivere momenti di spettacolo e cultura durante le festività natalizie, in un contesto che unisce qualità artistica e coinvolgimento per il pubblico.

Prosegue in grande stile Circumnavigando 2025: dal 26 al 31 dicembre, Sarabanda propone un'esplosione di imperdibili eventi per il pubblico di ogni età: 12 spettacoli in soli sei giorni con artisti arrivati da Francia, Spagna, Uruguay e da tutta Italia. Diverse saranno le location, da Palazzo.

