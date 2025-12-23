Tra i sotterranei di Palazzo Della Corgna Torna il Presepe Monumentale

Nel cuore di Città della Pieve, i sotterranei di Palazzo Della Corgna ospitano nuovamente il Presepe Monumentale. Un ambiente che, tra storia e tradizione, offre una rappresentazione ricca di dettagli e significato, invitando a riscoprire le radici e la spiritualità del periodo natalizio in un contesto suggestivo e silenzioso.

Esiste un luogo, nel ventre profondo di Città della Pieve, dove il tempo sembra fermarsi per poi ricominciare a scorrere con una nuova forma. Sono i sotterranei cinquecenteschi di Palazzo Della Corgna, che dal 25 dicembre al 6 gennaio ospitano la 59ª edizione del Presepe Monumentale. Quest'anno, il Terziere Castello dedica la sua opera a un tema di bruciante attualità: " Un Natale di Pace ", un'invocazione silenziosa che emerge dall'oscurità delle grotte per farsi luce e speranza. Il valore del Presepe Monumentale non risiede solo nella sua bellezza estetica, ma nella sua storia di resilienza e amore per il territorio.

(Ettore) Eccolo l'evento del Natale . Il Presepe Monumentale nei sotterranei di Palazzo Corgna . Un lavoro maniacale che coinvolge il Terziere Castello e che potremo vedere solo dal 25 Dicembre al 6 Gennaio . Un tema forte e purtroppo attuale perche' in peri - facebook.com facebook

