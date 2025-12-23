Tra archeologia e contemporaneità | la stazione Colosseo – Fori Imperiali raccontata dai Metronauti
La stazione Colosseo–Fori Imperiali, inaugurata il 16 dicembre, si distingue per il suo design che unisce elementi storici e moderni. Essa rappresenta un punto di incontro tra archeologia e innovazione urbana, offrendo un’esperienza in cui passato e presente si integrano armoniosamente. Questa fermata della metropolitana si inserisce nel contesto di Roma come un esempio di progettazione attenta alla valorizzazione del patrimonio storico.
Inaugurata il 16 dicembre, la stazione Colosseo–Fori Imperiali si presenta come un capolavoro sospeso tra archeologia e contemporaneità. A raccontarla, il progetto artistico Metronauti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: ‘Meravigliosa’: la nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali conquista i romani e i turisti
Leggi anche: Meravigliosa, ma quanto durerà?’: Roma si divide sulla nuova stazione metro Colosseo–Fori Imperiali
Il progetto della Metro C Colosseo realizzato dalla Sapienza di Roma: “Ecco come abbiamo unito archeologia e mobilità” - I professori dell'Università la Sapienza Andrea Grimaldi e Filippo Lambertucci spiegano come il progetto delle stazione Colosseo trasformi lo spazio in ... fanpage.it
A Roma aprono le due stazioni-museo della metro C: Porta Metronia e Colosseo - Presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture e Traspor ... ilfoglio.it
Due nuove fermate della metro a Roma, al Colosseo stazione con scorci archeologici - L’inaugurazione delle stazioni di Porta Metronia e Colosseo/Fori Imperiali che uniscono 3 km di città- editorialedomani.it
Durante le festività natalizie RavennAntica propone un calendario di aperture speciali, mostre ed eventi che intrecciano archeologia, musica e contemporaneità, offrendo al pubblico nuove occasioni di visita in alcuni dei luoghi simbolo della città. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.