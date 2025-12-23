Tour de Ski 21 Azzurri convocati per le gare fra Dobbiaco e Val di Fiemme | l’Italia punta al podio

Dopo il ‘Trittico di Davos’ in cui l’Italia ha brillato grazie alle medaglie vinte da Federico Pellegrino ed Elia Barp, è in programma un’altra storica competizione annuale della Coppa del Mondo di Sci di Fondo. Dal 28 dicembre al 4 gennaio si svolgerà il Tour de Ski 2025-2026 nelle location olimpiche fra Dobbiaco e Val di Fiemme, in Trentino Alto Adige. Sono 21 gli Azzurri convocati (10 uomini e dieci donne) e chiamata a dare il meglio dal responsabile tecnico della Nazionale Italiana Markus Kramer. Sono sette le gare in programma. I convocati e il programma della competizione – Fonte FISIfisi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

