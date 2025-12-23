Toth Juve: il calciatore del Ferencvaros resta nei radar della dirigenza. Ecco il piano per rafforzare il centrocampo, gli aggiornamenti. La fame di talento della Juve non conosce confini. Mentre la prima squadra lavora per consolidare la classifica dopo la vittoria sulla Roma, gli uffici della Continassa sono in fermento per pianificare il futuro. La nuova linea societaria, imperniata sulla visione strategica dell’Amministratore Delegato Damien Comolli, continua a guardare con estremo interesse ai mercati emergenti, alla ricerca di profili giovani ma dal potenziale internazionale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il radar bianconero si è fermato in Ungheria, precisamente in casa del Ferencvaros, il club più titolato e prestigioso di Budapest. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Toth Juve: il gioiello del Ferencvaros non esce dai radar della dirigenza. Qual è il piano per rinforzare il centrocampo, novità importanti!

Leggi anche: Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per il centrocampo bianconero! Interesse per il classe 2005 ungherese del Ferencvaros Alex Toth

Leggi anche: Ceballos Juve: torna di moda lo spagnolo per rinforzare il centrocampo a gennaio? Cosa ha in mente la dirigenza bianconera, ecco l’ultima indiscrezione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tuttosport - Juventus su Alex Toth del Ferencvaros: chi è il 20enne centrocampista lanciato da Marco Rossi nell'Ungheria - E' quel che si legge su Tuttosport, che riporta la voce di mercato dalla Germania. calciomercato.com

Pagina 1 | Calciomercato Juve, l'ultimo nome nel mirino: gioiello del Ferencvaros, è il nuovo Szoboszlai - Un nuovo nome, stavolta emerso dalla Germania, che è destinato a far rumore. tuttosport.com

Juve e non solo su Alex Toth: affare record in Ungheria | CM.IT - È il calciatore più giovane dell’Ungheria di Rossi, che ha mancato al fotofinish la qualificazione ai playoff Mondiale. calciomercato.it

(TS) "Gli occhi della Juventus su Alex Toth del Ferencvaros, centrocampista centrale di 20 anni: è un'idea già per gennaio" https://ow.ly/G6oq50XxVkQ - facebook.com facebook

Keep an eye on the name of Alex #Tóth for January. The midfielder could change shirts during the next winter mercato. English and Italian clubs are strongly interested in him, #Juve has already monitored him several times this season. [ @_Morik92_] x.com