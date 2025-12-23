Toscana influenza aviaria | focolaio nel comune di Agliana Come evitare il contagio | i consigli del dipartimento prevenzione

E’ stato registrato un focolaio di influenza aviaria (H5N1) di piccole dimensioni in un allevamento domestico di polli nel comune di Agliana. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Usl Toscana Centro ha preso in carico la problematica e sta adottando tutte le misure necessarie previste dalle indicazioni ministeriali, in collaborazione con gli altri Enti preposti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

