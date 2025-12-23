Torna operativo l’infopoint all’ingresso nord del lungomare

23 dic 2025

L’Infopoint all’ingresso nord del centro città è stato riaperto grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Confcommercio, che ne ha promosso la riattivazione, il presidio rappresenta un punto strategico che combina assistenza sul posto, servizi digitali e una rete di partner. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

