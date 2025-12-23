Torna la Ztl nei giorni del 24 e del 31 dicembre
Il Comune di Marcianise ripristina la Ztl nella zona della movida il 24 e il 31 dicembre, in risposta alle richieste dei commercianti. Questa misura mira a regolamentare il traffico durante le festività e a garantire un ambiente più sicuro e vivibile per cittadini e visitatori nelle serate di fine anno. La Ztl sarà attiva nelle date indicate, contribuendo a migliorare la qualità dell’esperienza urbana in questi periodi.
Il Comune di Marcianise, su richiesta dei commercianti, ristabilisce la Ztl nella zona della movida il 24 e il 31 dicembre. Infatti, a seguito della richiesta dell'Amacom (Associazione Marcianise Commercianti), il Comune ha ripristinato la Zona a traffico limitato.La richiesta è stata valutata. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Brindisi del 24 e del 31 dicembre, scattano i divieti del Comune di Napoli
Leggi anche: Brindisi del 24 e del 31 dicembre, scattano i divieti del Comune di Napoli: ecco le aree coinvolte
Palermo, sospesa la Ztl diurna durante le festività natalizie.
Ztl Ortigia, si cambia: dal 24 dicembre meno restrizioni per entrare in Ortigia - La Giunta comunale di Siracusa ha deliberato questa mattina un provvedimento di modifica della Ztl in vigore in Ortigia. siracusaoggi.it
600 grammi alla nascita. Torna a casa dopo 100 giorni di terapia intensiva. Nata alla 24esima settimana di gestazione mantenerla in vita era una sfida non facile da vincere. Oggi la piccola, ricoverata per quasi 100 giorni nel reparto di terapia intensiva neonat - facebook.com facebook
torna tra i convocati della 574 giorni dall'ultima presenza con la maglia bianconera, in vista della sfida di oggi contro la Roma Il suo ultimo gol una punizione contro il Bologna a maggio 2024 #Juventus #SerieAEnilive #DAZN x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.