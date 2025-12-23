Torna la Ztl nei giorni del 24 e del 31 dicembre

Il Comune di Marcianise ripristina la Ztl nella zona della movida il 24 e il 31 dicembre, in risposta alle richieste dei commercianti. Questa misura mira a regolamentare il traffico durante le festività e a garantire un ambiente più sicuro e vivibile per cittadini e visitatori nelle serate di fine anno. La Ztl sarà attiva nelle date indicate, contribuendo a migliorare la qualità dell’esperienza urbana in questi periodi.

Il Comune di Marcianise, su richiesta dei commercianti, ristabilisce la Ztl nella zona della movida il 24 e il 31 dicembre. Infatti, a seguito della richiesta dell'Amacom (Associazione Marcianise Commercianti), il Comune ha ripristinato la Zona a traffico limitato.La richiesta è stata valutata. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

