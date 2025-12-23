Torna il Trofeo S. Stefano-Trattoria Zà Zà a Firenze, giunto alla sua 25ª edizione. Dopo un quarto di secolo, l'evento continua a rappresentare un momento di tradizione e partecipazione per gli appassionati di corsa e sport nel capoluogo toscano. Un appuntamento che unisce sport e comunità, consolidando il suo ruolo nel calendario podistico fiorentino.

Firenze, 23 dicembre 2025 – Un quarto di secolo di corsa, passione e tradizione: il Trofeo S. Stefano-Trattoria Zà Zà taglia il prestigioso traguardo della 25esima edizione e si conferma uno degli appuntamenti podistici più amati e partecipati del calendario fiorentino. Il ritrovo è fissato per il 26 dicembre in piazza del Mercato Centrale, da dove alle 9 prenderanno il via la gara competitiva di 13 km e la ludicomotoria di 6 km, due percorsi capaci di accogliere sia gli agonisti più preparati sia chi vive la corsa come momento di benessere e convivialità. Lo scorso anno furono oltre mille i partecipanti a colorare di entusiasmo questa storica corsa di Santo Stefano, una vera e propria tradizione che, nonostante le festività natalizie appena trascorse, riesce ogni volta a richiamare una straordinaria folla di podisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il trofeo Trattoria Zà Zà, un classico di Santo Stefano

