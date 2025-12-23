Torna il Presepe della Regina Margherita di Durazzo ad Aiello di Baronissi tra tradizione storia e comunità

Torna il Presepe della Regina Margherita di Durazzo ad Aiello di Baronissi, un’occasione per riscoprire tradizione, storia e solidarietà nel cuore del centro storico. Questo evento rappresenta un momento di condivisione e cultura per la comunità locale, arricchendo il periodo natalizio con un’atmosfera autentica e significativa. Un appuntamento che, ogni anno, richiama residenti e visitatori alla scoperta di un patrimonio storico e religioso.

