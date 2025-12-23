Torna il Presepe della Regina Margherita di Durazzo ad Aiello di Baronissi tra tradizione storia e comunità

Torna il Presepe della Regina Margherita di Durazzo ad Aiello di Baronissi, un’occasione per riscoprire tradizione, storia e solidarietà nel cuore del centro storico. Questo evento rappresenta un momento di condivisione e cultura per la comunità locale, arricchendo il periodo natalizio con un’atmosfera autentica e significativa. Un appuntamento che, ogni anno, richiama residenti e visitatori alla scoperta di un patrimonio storico e religioso.

Natale nell'aria nel centro storico di Aiello di Baronissi che si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del periodo di festa. Dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 torna il Presepe della Regina Margherita di Durazzo, giunto alla 15ª edizione, una manifestazione che unisce. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

