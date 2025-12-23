Torna Checco Zalone sempre scorrettissimo
«Inutile lamentarsi del politicamente scorretto, occorre essere intelligenti e scorretti». Detto fatto. Checco Zalone, al suo sesto film, cinque anni dopo l’ultimo (Tolo Tolo) mantiene la promessa e scodella una commedia da crampi addominali per quanto si ride. Si sent e si vede che al suo fianco è tornato Gennaro Nunziante alla regia, che l’aveva affiancato in tutti i film campioni di incassi (circa 220 milioni di euro fino al 2020) tranne l’ultimo, forse quello che è piaciuto meno al pubblico. «Non avevamo litigato, semplicemente le strade si dividono. Ora siamo pure vicini di casa a Bari», commenta Luca Medici, 48 anni, il vero nome di Checco Zalone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
