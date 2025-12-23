Toni su Bastoni | Lui è un talento ma la difesa a tre lo aiuta molto per il resto è fortissimo

Toni ha commentato le prestazioni di Bastoni, sottolineando le sue qualità individuali e il ruolo della difesa a tre nel valorizzarlo. Secondo l’ex attaccante, il talento del difensore dell’Inter è evidente, e il sistema di gioco contribuisce a migliorare le sue prestazioni. Un’analisi che evidenzia come l’ambiente tattico possa influenzare positivamente le capacità dei calciatori più dotati.

#Toni, riserve su Inter e #Bastoni: "Aiutato dal 3-5-2, vorrei un altro modulo". E su un 10 ai nerazzurri esplode x.com

Tantissimi tifosi dell’#inter stanno scrivendo sul profilo social di #Bastoni invitandolo ad andare al #Barcellona, e lui a qualche commento ha pure messo il like col cuoricino. Il suo like è sicuramente ironico, e conoscendolo un po non gli staranno facendo piac - facebook.com facebook

