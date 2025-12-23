Toni su Bastoni | Lui è un talento ma la difesa a tre lo aiuta molto per il resto è fortissimo
Toni ha commentato le prestazioni di Bastoni, sottolineando le sue qualità individuali e il ruolo della difesa a tre nel valorizzarlo. Secondo l’ex attaccante, il talento del difensore dell’Inter è evidente, e il sistema di gioco contribuisce a migliorare le sue prestazioni. Un’analisi che evidenzia come l’ambiente tattico possa influenzare positivamente le capacità dei calciatori più dotati.
Inter News 24 Toni dice la sua sul difensore dell’Inter: grandi qualità individuali, ma un sistema di gioco che ne esalta il rendimento. Il confronto. Nel corso del podcast Cose Scomode su Aura Sport, Luca Toni ha analizzato il rendimento di Alessandro Bastoni, centrale dell’Inter, soffermandosi in particolare sull’impatto del sistema di gioco sul suo livello di prestazioni. Un intervento che ha acceso il dibattito, pur riconoscendo apertamente il valore del difensore nerazzurro. Per Toni, Bastoni resta uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie A nell’anno solare 2025, ma il suo rendimento è strettamente legato alla struttura tattica adottata. 🔗 Leggi su Internews24.com
