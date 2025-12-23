Tommi Mäkinen | pilota o team manager sempre campione

Tommi Mäkinen, ex pilota e ora team manager, ha avuto un ruolo chiave nel ritorno di Toyota Gazoo Racing nel WRC. Con un passato da campione, ha contribuito significativamente alla rinascita del team, guidandolo con competenza e esperienza. La sua transizione dalla guida alla gestione ha rafforzato la presenza del costruttore giapponese nel rally mondiale, iniziata ufficialmente al Rally di Monte Carlo 2017.

Il passaggio alla gestione sportiva avvenne con la Toyota Gazoo Racing, con cui Mäkinen ha svolto un ruolo determinante nel rientro del costruttore giapponese nel campionato mondiale, avvenuto al Rally di Monte Carlo 2017. Sotto la sua direzione, la Toyota Yaris WRC Plus è stata sviluppata con nuovi standard aerodinamici e tecnici. Tommi Antero Mäkinen, .

