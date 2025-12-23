Nel dibattito sull’immigrazione e la gestione degli spazi pubblici, si assiste spesso a posizioni contrastanti. Da un lato, chi sostiene il rispetto delle proprietà e la legalità, dall’altro, chi difende i diritti degli occupanti. Questa dinamica riflette le tensioni tra esigenza di ordine e la tutela delle persone coinvolte. Un’analisi equilibrata richiede di considerare entrambe le prospettive, senza lasciarsi coinvolgere da logiche emotive o sensazionalistiche.

Toccategli tutto ma non i loro compagnucci okkupanti abusivi. E allora eccolì lì gli esponenti rossoverdi, i progressisti di tutte le tinte, accorrere frignanti per dire che no, lo sgombero non si può fare. Giammai. Sono rimasti muti durante le violenze di Torino, non hanno fatto un plissé davanti agli undici poliziotti feriti dai teppisti, non hanno pronunciato una sola sillaba a favore dei cittadini che si sono trovati in mezzo alla guerriglia. E però – scattanti e reattivi – sono partiti a razzo contro qualunque ipotesi di sgombero qui a Roma. Ne sentiremo di tutti i colori: ci faranno l'elenco delle «fragilità» vere e presunte, delle emergenze abitative, delle esigenze sociali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Toccategli tutto, ma non i loro compagnucci okkupanti

Leggi anche: Blanca 3, è tutto finito ma non per loro due. La Rai conferma la quarta stagione

Leggi anche: Tre figli nell’Arma, l’eredità del carabiniere Alfonso: “Ho trasmesso loro i miei valori, ma hanno fatto tutto da soli”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Toccategli tutto, ma non i loro compagnucci okkupanti - E allora eccolì lì gli esponenti rossoverdi, i progressisti di tutte le ... iltempo.it