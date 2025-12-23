Tivù Verità | Annamaria Bernardini de Pace spiega i rischi di cambiare sesso a 13 anni

A 13 anni si può davvero comprendere fino in fondo un percorso che cambia il corpo e l’identità per sempre? Annamaria Bernardini de Pace smonta il racconto rassicurante sulla transizione dei minori: troppa fiducia negli “esperti”, troppa ideologia e pochissima prudenza. Quando le decisioni sono irreversibili l’età non è un dettaglio. 🔗 Leggi su Laverita.info

