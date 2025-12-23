Tir selvaggio sulle strade Necessarie aree di sosta

Negli ultimi anni, Valsamoggia è cresciuta come nodo logistico importante, portando a un incremento del traffico di mezzi pesanti. Questa situazione evidenzia la necessità di creare aree di sosta dedicate, per garantire sicurezza e fluidità sulla rete stradale. Soluzioni appropriate possono contribuire a migliorare la gestione del traffico e a ridurre il rischio di incidenti, mantenendo un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada.

"Negli ultimi anni Valsamoggia è diventata un punto nevralgico per la logistica e le nostre strade hanno visto aumentare in modo significativo il passaggio dei mezzi pesanti. A fronte di questo traffico crescente, però, non è corrisposta un'adeguata costruzione di aree di sosta per i camionisti che necessitano di fermarsi e rifocillarsi". Così Gabriele Ottomaniello, capogruppo di Fratelli d'Italia, introduce l'interrogazione presentata insieme agli altri consiglieri comunali del gruppo per portare sotto i riflettori la questione e, conseguentemente, la necessità di individuare nuove soluzioni sul territorio.

