Tina Cipollari e Gemma Galgani condividono consigli d’amore attraverso risposte spesso divertenti e pungenti. Anche durante le vacanze di Natale, mentre Uomini e Donne è in pausa, il team di Witty Tv continua a offrire contenuti per mantenere vivo il confronto con i fan, offrendo spunti di riflessione e momenti di svago tra le pagine del sito.

Uomini e Donne ha chiuso i battenti per le vacanze di Natale, ma lo staff continua a tenere compagnia ai telespettatori più affezionati mediante il sito Witty Tv. Qui è cominciato un format diviso in episodi chiamato “La Posta del Cuore”, in cui Tina Cipollari e Gemma Galgani rispondono alle domande del pubblico, dispensando consigli, a sfondo principalmente sentimentale. Quello che è accaduto nella puntata numero 2 ha dell’esilarante. Gemma e Tina rispondono alle domande dei fan di Uomini e Donne: argomenti piccanti e imbarazzanti. Due donne completamente diverse a confronto pronte a dispensare consigli sull’amore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Tina Cipollari e Gemma Galgani danno consigli d’amore: risposte esilaranti e piccanti

Leggi anche: Uomini e Donne, Tina Cipollari a Verissimo parla dell'abbraccio a Gemma Galgani poi chiosa: ''Non troverà l'amore''

Leggi anche: ? Le Liti Più Iconiche tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Uomini e Donne, Gemma ha un crollo! Tina Cipollari arriva in studio con il dottore: L'eta c'è...; Gemma Galgani crolla a Uomini e Donne: in studio arriva il medico/ Tina: Colpa di Mario Lenti; Uomini e Donne: arriva il medico per Gemma Galgani e Mario si rifa sotto; Uomini e Donne Gemma ha un crollo! Tina Cipollari arriva in studio con il dottore | L' eta c' è.

Uomini e Donne, Gemma ha un crollo! Tina Cipollari arriva in studio con il dottore: "L'eta c'è..." - Puntata movimentata tra colpi di scena e ironia pungente: Gemma Galgani prende una decisione drastica dopo il ballo con Mario, mentre Tina Cipollari trasforma lo studio in un ambulatorio. msn.com