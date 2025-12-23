Tina Cipollari e Gemma Galgani danno consigli d’amore | risposte esilaranti e piccanti
Tina Cipollari e Gemma Galgani condividono consigli d’amore attraverso risposte spesso divertenti e pungenti. Anche durante le vacanze di Natale, mentre Uomini e Donne è in pausa, il team di Witty Tv continua a offrire contenuti per mantenere vivo il confronto con i fan, offrendo spunti di riflessione e momenti di svago tra le pagine del sito.
Uomini e Donne ha chiuso i battenti per le vacanze di Natale, ma lo staff continua a tenere compagnia ai telespettatori più affezionati mediante il sito Witty Tv. Qui è cominciato un format diviso in episodi chiamato “La Posta del Cuore”, in cui Tina Cipollari e Gemma Galgani rispondono alle domande del pubblico, dispensando consigli, a sfondo principalmente sentimentale. Quello che è accaduto nella puntata numero 2 ha dell’esilarante. Gemma e Tina rispondono alle domande dei fan di Uomini e Donne: argomenti piccanti e imbarazzanti. Due donne completamente diverse a confronto pronte a dispensare consigli sull’amore. 🔗 Leggi su Tutto.tv
