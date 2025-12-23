Timo Salonen | l’uomo del Gruppo B
Il passaggio cruciale della carriera di Salonen avviene nel 1985, quando Jean Todt, impegnato a costruire la nuova identità sportiva della Peugeot Talbot Sport, lo sceglie per affiancare Ari Vatanen nel progetto 205 Turbo 16 Gruppo B. Inizialmente il ruolo assegnato a Salonen è quello di seconda guida, una posizione che accetta senza riserve. Timo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
