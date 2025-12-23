Tim scivola in Borsa dopo l’exploit di ieri sulle azioni ordinarie

Tim registra una diminuzione nelle quotazioni in Borsa, dopo il recente aumento legato all’annuncio della conversione di azioni ordinarie. La situazione riflette le tensioni e le dinamiche di mercato che coinvolgono l’azienda, con investitori che monitorano attentamente gli sviluppi futuri. La variazione delle azioni evidenzia la volatilità del settore e la reazione degli operatori alle novità societarie.

(Adnkronos) – Tim scivola a Piazza Affari dopo l’exploit legato all’annuncio della conversione di azioni ordinarie. Se ieri il titolo aveva chiuso con le azioni risparmio a +8,6% e le ordinarie a +2,55%, oggi a poco più di due ore dall’avvio delle contrattazioni il titolo è maglia nera, con le risparmio a -1,41% e le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

