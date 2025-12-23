Tim dopo le risparmio la fase due del rilancio
Il Consiglio di amministrazione di Tim ha approvato una riacquisizione di azioni risparmio, convertendole in azioni ordinarie con un conguaglio di 0,12 euro per titolo, fino a un massimo di 720 milioni di euro. Questa operazione rappresenta una fase importante del piano di rilancio dell’azienda, volta a rafforzare la struttura azionaria e migliorare la governance societaria.
Una sorta di riacquisto d'azioni mascherato fino a 720 milioni di euro. Questo è in sostanza la decisione assunta dal Consiglio d'amministrazione di Tim, che domenica ha dato il via libera alla riconversione delle azioni risparmio per un'azione ordinaria più un conguaglio di 0,12 euro per ogni titolo apportato. Il giorno dopo la mossa, che nasce dalla prospettiva dell'incasso di un miliardo dalla sentenza favorevole sul canone, ha visto il titolo vittima di un saliscendi impetuoso. D'apprima le azioni sono scattate in territorio positivo, per poi virare a metà mattina fino al -6% per poi chiudere la giornata in rialzo del 2,5% a 0,51 euro per azione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
